Gasolina a R$ 2,99 tem fila com espera de 40 minutos para abastecer

Fila de carros que se estende por dois quarteirões na Avenida Calógeras, em uma das áreas mais movimentadas do centro de Campo Grande. Este é o cenário da promoção de um posto de combustível, o Posto Shell, localizado em frente ao Mercado do Produtor, que está vendendo o litro de gasolina a R$ 2,99.

“A espera para abastecer é de pelo menos 40 minutos”, disse o empresário Márcio Esperidião, de 40 anos, enquanto aguardava pacientemente a sua vez. “Fiquei sabendo da promoção de um grupo de amigos no whatsapp e já estou na fila bem mais de 40 minutos, mas sempre vale a pena”, ressaltou ele.

O movimento no posto é tanto que está tumultuando o trânsito no cruzamento da Calógeras com a Rua da Liberdade. A fila com 60 carros desde a bomba de combustível avança pela Calógeras, impedindo o tráfego normal de quem vem pela Liberdade.