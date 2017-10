Garota de 19 anos sofre acidente de moto em bairro de Ivinhema

Imagem: Ivi Notícias

No início da noite deste sábado (21), por volta das 20h25, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou uma mulher ferida na Avenida Manoel Gouveia (Antiga México), no Bairro Triguinã, em Ivinhema. Uma jovem de 19 anos se envolveu em uma colisão.

Segundo a imprensa local, a mulher conduzia uma moto Honda Fan, com placa de Ivinhema, quando acabou colidindo na traseira de um veículo Fiat Uno, com placas de Três Lagoas, que estaria parado na via.

Devido ao impacto, a condutora da moto sofreu diversos ferimentos nos pés, joelhos e na altura da boca. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou a vitima, que estava bastante atordoada, para o Hospital Municipal.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os levantamentos necessários.