Ganhadores da Mega da Vira em MS investiram R$ 2,2 mil em três apostas

Os dez ganhadores da Mega da Virada em Campo Grande investiram R$ 2.205.00 em três apostas. Os ganhadores registraram a aposta na quinta-feira (29 de dezembro) e os números foram escolhidos por eles e não pela Caixa Econômica.



A aposta foi feita por meio de bolão na casa lotérica Ferradura da Sorte, localizada na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade. O bilhete premiado em Campo Grande será dividido entre 10 pessoas que fizeram três jogos, sendo um com 8 números, outro com 9 e um com 10. Os número sorteados estavam na aposta de 9 números.

Veja Mais

› Milionários da Mega da Virada na Capital jogaram em lotérica do Centro

› Prêmio estimado da Mega Sena da Virada chega a R$ 225 milhões

Além da Capital sul-mato-grossense outros cinco apostas acertaram os seis números sorteados no concurso 1.890 da Mega Sena. A premiação da Caixa Econômica Federal teve a bolada de R$ 220.948.549,30 e foi dividida com seis apostas, que acertaram os números 05, 11, 22, 24, 51 e 53.

Também acertaram os números apostadores de Trizidela do Vale (MA), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Fazenda Vilanova (RS) e Belo Horizonte (MG).