Funcionários dos Correios de Dourados entram em greve por tempo indeterminado

Durante Assembleia Geral que ocorreu em Campo Grande, ontem (19), ficou decidido que os Correios de Mato Grosso do Sul vão aderir à greve, seguindo a orientação do Comando de Negociação da Federação. A greve teve início às 22 horas de ontem. O movimento é nacional.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de Mato Grosso do Sul (Sintect-MS), a greve ocorre devido à falta da reposição salarial, falta de funcionários, além da redução de benefícios.

A presidente do Sintect-MS, Elaine Regina Oliveira disse que os trabalhadores não vão aceitar a redução dos benefícios. "Não aceitamos a retirada do que já está garantido no Acordo Coletivo atual. E queremos a reposição salarial", afirmou.

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de Dourados, Adriano Teles, disse à 94FM que 70% dos serviços serão afetados no município, como a entrega de postagem e o recebimento de correspondências. Porém, segundo Adriano, existe a possibilidade de fechar as portas. O diretor explicou que em torno de 30 municípios de MS aderiram à greve, alguns, inclusive, já estão com as portas fechadas.

Ainda conforme Adriano, em Dourados, o número de funcionários está com 25 a 30% a menos do que deveria.