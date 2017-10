Funcionários da JBS e sindicalistas participam de manifesto no centro de Nova Andradina

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Nova Andradina e Região (STIANA), Sérgio Miller, disse ao Nova News que os cerca de 600 funcionários da unidade local da JBS temem o risco de fechamento do frigorífico, o que geraria desemprego em massa, além de afetar e economia de forma geral, a exemplo do que ocorreu há alguns anos em Nova Andradina, quando o Independência fechou as portas e, em Batayporã, quando o Minerva encerrou suas atividades.

A manifestação reuniu trabalhadores da área da alimentação, que atuam diretamente na indústria, profissionais ligados ao transporte e membros da sociedade em geral. Logo após a caminhada, o grupo tentaria audiência com os vereadores da cidade e com o prefeito Gilberto Garcia para solicitar empenho da classe política no sentido de promover ações que minimizem a possibilidade de suposto fechamento da unidade.

“Com esta manifestação, não estamos afirmando que o frigorífico JBS vai fechar, mas diante do cenário atual, essa é uma possibilidade que gera insegurança à população e que precisa de atenção especial. Temos que agir de forma preventiva”, explicou Miller. Nas próximas horas, as lideranças sindicais envolvidas no protesto irão detalhar o resultado da iniciativa.