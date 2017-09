Forte Calor pode trazer chuva nesta quinta-feira e no final de semana em Fátima do Sul

Muita nuvem, sinal de chuva (foto Adélio Ferreira)

Céu nublado e calor de 36ºC em Dourados, nesta quinta-feira (28), com umidade relativa do ar ‘batendo’ os 74%.

Conforme o Climatempo, a máxima prevista para a cidade hoje, é de 36ºC, com probabilidade de chuva de 80%, 9 mm, que podem ser fortes, localizadas e com trovoadas, a partir desta tarde.

Para amanhã, sexta-feira (29), fica mantida a previsão de chuva, a partir da manhã, com os termômetros podendo marcar máxima de 28ºC. Com 99% de possibilidade de chuva, com 32 mm.

No sábado, dia 30, último dia do mês, também há 99% de chance de chover a qualquer hora do dia. A máxima também pode chegar aos 29ºC.