Força Tática recupera motocicleta furtada em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - Na tarde desta quarta-feira (24), Policiais Militares recebem a informações via Centro de Operações Policiais Militares que uma motocicleta Honda CG, cinza, com placa HTK 7419, havia sido subtraída em frente a uma loja de materiais de construção.

Diante das informações repassadas os milicianos iniciaram buscas nos bairros da cidade, vindo a localizar o veiculo e o autor do furto.

Diante do caso o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao distrito policial para providencias que a autoridade policial julgar necessária.