Força Tática prende quatro por tráfico e uso de entorpecentes no centro de GLÓRIA DE DOURADOS

Na noite deste sábado (22), Policiais Militares da equipe de Força Tática do 16º Batalhão, em patrulhamento Ostensivo/Preventivo com objetivo de combater e coibir o tráfico e uso de entorpecentes, resultou na detenção de quatro indivíduos, no Município de Gloria de Dourados na praça Castelo Branco.

Os autores foram conduzidos junto com o entorpecente (Maconha e Cocaína), até a delegacia de polícia civil, para serem tomadas as devidas providencias.

A Equipe de Força Tática, orienta a população e aos frequentadores das praças desta cidade que ajude o trabalho dos militares fazendo denúncias. Essas denúncias ajuda o trabalho de combate ao tráfico de drogas.