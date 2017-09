FOTO: ASSESSORIA - Força Tática e Polícia Civil apreendem pistola durante operação em Fátima do Sul

A Equipe de Força Tática do 16º Batalhão, em ação conjunta com à Policia Civil, realizou hoje (14), por volta das 11 horas, uma operação na cidade de Fátima do Sul, visando o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão, na tentativa de encontrar armas de fogo.



Com um dos alvos, foi encontrado uma pistola 9 milímetro, carregada com 01 munição.



O mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido até à Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante delito.