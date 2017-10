Força Tática de Fátima do Sul salva vida de moradora após tentar suicídio

Na noite desta quinta-feira (05), dois policiais militares lotado no 3º Pelotão de Equipe Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar, em seus horários de folga, se depararam com uma tentativa de suicídio.

A tentativa de suicídio foi registrada na noite desta quinta-feira, em uma residência localizada na rua Otavio Ducatti, bairro Jardim Tatiana em Fátima do Sul.

Uma mulher de 25 anos, que não terá o nome divulgado, foi socorrida por dois policias militares, em seus horários de folga e posteriormente foi encaminhada até o pronto socorro do Hospital SIAS após ter atentado contra a própria vida.

Segundo apurado, a irmã e uma vizinha após ouvirem um barulho de uma pessoa se rebatendo, agindo como se estivesse tentando se escapar de algo, as mesmas foram de encontro, chegando na sala da residência se depararam com a mulher, apresentando sinais de desmaio, devido a mesma não apresentar sinais de que estaria realizando respiração, como também apresentava-se inconsciente, não havendo sinais vitais aparentes. Já ao lado de fora da residência, foi possível visualizar uma corda pendurada (Que foi utilizada na tentativa do suicídio), rapidamente, a irmã tentou acionar o Corpo de Bombeiros, no entanto não logrou êxito.

Desesperadamente, os familiares passaram a pedir ajuda para os vizinhos, momento esse que os dois policias militares passaram pelo local e prontamente foram em seu socorro, no local, encontraram a vítima no chão de sua casa, com lesão e ferimentos no pescoço, pupilas dilatadas e palidez, aparentando estar sem sinais vitais.

Diante do fato, prontamente, os militares iniciaram manobras de primeiros socorros do tipo reanimação cardiopulmonar (RPC), conhecida como massagem cardíaca, com o objetivo de reanimá-la, que trata-se de um conjunto de manobras destinadas a garantir a oxigenação dos órgãos quando a circulação do sangue de uma pessoa para (parada cardiorrespiratória). A vítima, aos poucos, voltou a respirar. No entanto, a vítima precisou ser encaminhada até o hospital local pelo próprio veículo de um dos militares envolvidos na ação, devido à gravidade da situação da vítima.

Alguns familiares compareceram na unidade hospitalar e agradeceram aos dois militares por terem salvado a vida da jovem, de 25 anos.

A família não soube informar os motivos que levaram a adolescente a atentar contra a própria vida. Apesar do susto, a vítima não corre riscos.

Mais uma vez, a Polícia Militar demonstra que sua atuação vai muito além da repressão, onde um policial tem a capacidade e treinamento real para salvar uma vida.

Em nota a Equipe de Força Tática do 16º Batalhão, parabeniza a atitude dos militares, que demonstram preparos e agiram com destreza no enfrentamento dessa situação, “pois as consequências poderiam ser letais e irreversíveis à vítima”.



