Força Tática com Polícia Civil e Rádio Patrulha desvenda furto ocorrido no município de Deodápolis

Policiais Militares da equipe de Força Tática do 16º BPM, passou a intensificar as rondas, buscas e abordagens na área do 16º Batalhão, em especial nos municípios de Gloria de Dourados e Deodápolis, alvos que foram de solicitações por parte da comunidade junto ao Ten Cel Weligton Luiz Santana Lopes, Comandante do 16º Batalhão, nas constantes oportunidades em que se reuniu com membros das comunidades e representantes dos municípios.

Policiais Militares da equipe de Força Tática do 16º BPM, passou a intensificar o policiamento e aumentar as ações de abordagens, reforçando a presença policial conforme determinação do Ten Cel Weligton, sendo que na manhã do dia (13), a Equipe de Força Tática efetuou a detenção de um adolescente infrator de (16) anos, vulgo “Chiquinho”, suspeito de ter furtado a Ótica pupila, no município de Deodápolis. O delito ocorreu no (dia 04), sendo furtados mais de 20 relógios de pulso.

Ao ser questionado sobre a procedência dos referidos relógios, que encontra-se em sua posse (dois), o mesmo entrou em contradição diversas vezes, porem o mesmo afirmou ter furtado tais mercadorias, que totalizaram 10 relógios de pulso, objetos esses que o mesmo já havia comercializado no município de Dourados.

Sendo então conduzido até a Delegacia local, junto com as conselheiras tutelares que foram chamadas para acompanhar toda ocorrência policial, durante a confecção do B.O.

As investigações segue em andamento para recuperar os outros objetos. Também não está descartado o envolvimento de outras pessoas no crime. O caso segue sob investigação do Delegado de Polícia de Deodápolis, Dr José Ricardo Rodrigues Mota.

Prestaram apoio à ocorrência a Equipe de Radio Patrulha de Deodápolis.