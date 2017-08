Força Tática com apoios prendem dois por tráfico de drogas e uso de entorpecentes em Vicentina

FOTO: DIVULGAÇÃO

Durante o desenvolvimento de ações fiscalizadoras em combate ao tráfico de drogas e uso de entorpecente, os Policiais Militares do 16º BPM, prenderam, dois indivíduos suspeitos de estarem relacionados com o tráfico de drogas e uso de entorpecente. A ação aconteceu na tarde dessa terça-feira (01), no município de Vicentina.