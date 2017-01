Força Tática apreende grande quantia de crack e desmonta quadrilha que agia em Naviraí e DEODÁPOLIS

FOTO: FÁTIMA NEWS - Drogas apreendidas pela Força Tática

A equipe de Força Tática do 16º BPM da Polícia Militar de Fátima do Sul, abordou um ônibus que realiza o transporte coletivo entre Dourados-MS e Ivinhema-MS, que passava ainda pelo município de Deodápolis-MS, onde na abordagem foi encontrado no interior de uma mochila preta que estava no colo da pessoa de Leonardo Suzarte (autor), uma grande quantidade de substancia amarelada com odor e aparência da droga conhecida vulgarmente como "Crack".

A quantia estava fracionada em onze pedaços em formato de tijolos que juntos pesaram cerca de um quilo e trezentos e sessenta gramas. O autor Leonardo foi retirado do interior do veiculo e durante a entrevista declarou que morava em Navirai-MS, estava indo a casa de uma amigo em Deodápolis-MS.

A equipe percebeu que o celular do autor não parava de receber mensagens de voz e escritas através do aplicativo “Whatsapp”, onde a pessoa havia negociado uma quantidade do entorpecente que Leonardo (autor) trazia consigo, e que ainda nos áudios o individuo até então não identificado se comprometia de arrumar um veiculo para levar Leonardo (autor) e o entorpecente até a cidade de Naviraí-MS e que ele não se preocupasse pois já havia conseguido até um motorista para irem com eles em Navirai-MS.

Dê posse dessas informações, a esquipe elaborou uma estratégia e marcou um encontro na Rodoviária de Deodápolis-MS, também perguntou em que veiculo o indivíduos estaria e obteve como resposta um Palio Vermelho. Foi realizado o monitoramento com apoio de policiais militares e Civis e foi abordado o veiculo Palio placa NBM 5990 próximo ao pátio da Rodoviária, e no interior do veículo estavam duas pessoas um homem e uma mulher, sendo o homem identificado por Diellison Andrade Azevedo com ele foi apreendido um celular que contem todas as mensagens de áudio e transcrições feitas com Leonardo Suzarte (autor).

A mulher foi identificada como Fernanda Santos Souza, a qual era dentre os três a única pessoa habilitada, ou seja a motorista que Diellison havia conseguido para a condução do veiculo.

Após a detenção dos autores a equipes deslocou ate a residência de Diellison Andrade (autor), e localizou vários celulares e balança de precisão além de 0,24 (vinte e quatro) gramas de uma substancia com odor e aparência da droga conhecida vulgarmente por maconha.

Também foi encontrado pela equipe um buraco recentemente feito no quintal do imóvel onde seria depositado o entorpecente, que estava chegando, os policiais militares da cidade de Deodápolis declara que existem filmagens da pessoa de Diellison comercializando entorpecente, além de um registro de ocorrência de numero 8558/2016.

Diante da flagrância de trafico e associação todos receberam voz de Prisão, foram lidos seus direitos constitucionais e entregue sem lesões corporais.