Força Tática apreende dupla de Glória de Dourados suspeitos de tráfico de drogas em VICENTINA

FOTO: DIVULGAÇÃO

Durante o desenvolvimento de ações fiscalizadoras em combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, policiais militares da Equipe de Força Tática do 16º BPM, prenderam, dois indivíduos suspeitos de estarem relacionados com o tráfico de drogas.

A ação aconteceu na noite de ontem, Domingo (16), no município de Vicentina.

Em rondas pela área central os policiais deram de encontro com dois indivíduos em atitude de fundada suspeita, quando, perceberam que seriam abordados, tentaram fugir.

Durante acompanhamento a pé, um dos jovens arremessou um objeto e logo foi abordado. Na busca foi encontrado com um dos indivíduos uma chave de ignição de um veículo, que após busca veicular, no compartimento do filtro de ar, foram localizados seis esferas de substancia análoga a Cocaína e dois pinos, que após pesagem totalizou 60 gramas.

Foi dada voz de prisão em flagrante aos dois indivíduos, sendo os mesmos conduzidos até Delegacia de Polícia civil, onde permanecem à disposição da Justiça.