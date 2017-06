Força tarefa da Polícia Civil cumprem mandados de prisão e acham armas e munições em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

Investigadores da Polícia Civil de Fátima do Sul, cumpriram na tarde de ontem, 20/06, mandado de prisão e de busca e apreensão em desfavor de L. C. de 44 anos na sua residência localizada no bairro BNH, em Fátima do Sul.

A operação envolveu policiais civis da Primeira Delegacia, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Fátima do Sul. Os mandados judiciais foram os expedidos pela Justiça da Comarca de Fátima do Sul. L. C. não resistiu à prisão e acompanhou os investigadores durante as buscas na residência e no interior do veículo no qual o mesmo utiliza para trabalho.

Em dos quartos da residência de L. C. foi encontrado pelos investigadores uma espingarda de pressão, sem numeração aparente, e na gaveta do guarda roupas, foi encontrado 100 (cem) munições calibre 22. Já nos fundos da residência, dentro da espuma do sofá (fundo falso), foi encontrado um revolver calibre .38, marca Rossi, municiado com 05 (cinco) munições de marcas diferentes.