Foragido da justiça de Minas Gerais é detido pela equipe da Força Tática em Fátima do Sul

Divulgação

Policiais Militares da equipe de Força Tática do 16º Batalhão de Fátima do Sul, efetuaram a detenção do indivíduo Douglas.F.S de 25 anos, por volta das 20h00 dessa quinta-feira.



Após checagem foi constatado em desfavor do mesmo dois mandados de prisão, expedidos pela comarca de Juiz de Fora/MG, pelo crime de Tráfico de Drogas, onde o mesmo foi condenado a dezesseis anos de Reclusão no regime de cumprimento fechado.



Diante dos fatos, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos cabíveis.