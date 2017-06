Fomento da produção de peixes será discutido com superintendente da pesca dia 04 em Deodápolis

FOTO: DIVULGAÇÃO

O município de Deodápolis está buscando as condições necessárias para o fomento da produção de peixes. Mais de 100 produtores já foram cadastrados e iniciaram uma caminhada em busca de apoio a piscicultura.

A Prefeitura Municipal tem sido a motivadora do projeto e para aproximar ainda mais os produtores desta iniciativa, o Prefeito Valdir Sartor e o Diretor de Agricultura agendaram uma visita do Superintendente da Pesca, César Moura. Ele irá a Deodápolis neste próximo dia 4 de julho, próxima terça.

O 1º Encontro Regional de Piscicultura terá como tema ‘Inclusão e Reorganização da Piscicultura no Município de Deodápolis’ e será realizado no Sindicato Rural. “Queremos aqui convidar todos os produtores interessados em produzir peixe e que buscam as condições necessárias para promover este importante setor da economia. Deodápolis tem grande potencial para a piscicultura e estamos motivados em promover as condições necessárias para que os produtores consigam produzir com qualidade e boa demanda. A vinda do Superintendente será de grande importância para sanar todas as dúvidas dos nossos produtores. Vamos inclusive leva-lo para visitar uma área com lâmina d’água para que ele veja de perto o potencial de Deodápolis!” destacou o Diretor de Agricultura, Aaron Cirilo.

O evento será aberto ao publico em geral.