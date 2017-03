FÁTIMA DO SUL - Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, através do 10ºSubgrupamento de Bombeiros Militar Independente, sediado em Fátima do Sul/MS debelou na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 17 horas, incêndio de grandes proporções em propriedade rural na Linha do Barreirão, próximo ao Trevo que dá acesso ao Distrito de Culturama, em Vicentina.

