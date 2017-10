FOTOS: Ribero Júnior / SiligaNews - Fogo 'engole' residência no bairro Centro Educacional em Fátima do Sul

Uma residência de madeira ficou totalmente destruída durante um incêndio na noite desta segunda-feira (16), por volta das 20h30, no bairro Centro Educacional em Fátima do Sul.

Segundo informações apuradas no local, um rapaz residia no local sozinho, e durante o dia de hoje, o mesmo teria afirmado que atearia fogo no imóvel.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul estão neste momento no local contendo as chamas. Uma equipe da Força Tática do 16º BPM (Batalhão de Policia Militar) também está no local, auxiliando e orientando os moradores.

O rapaz até o momento não foi localizado. Moradores relataram que algumas crianças afirmam terem visto o rapaz adentrando no terreno da residência com uma mochila nas costas, porém ninguém o viu sair.