FOTO: DIVULGAÇÃO

O Boticário tras para você um lançamento super especial. Floratta Flores Secretas.

Ele tem uma combinação inesperada das flores secretas que se escondem no interior do figo com toques frutais trazendo uma perfumação surpreendente.

