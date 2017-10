Flagrado com TV furtada apanha de populares e acaba preso em Dourados

Fabiano foi preso por policiais militares após apanhar de populares (Fotos: Sidnei Bronka)

Um crime ocorrido nesta terça-feira (10) no Canaã I, periferia de Dourados, não terminou bem para o suspeito de furtar uma televisão. Flagrado por vizinhos da vítima, Fabiano Felix Martins, de 27 anos, jogou o aparelho no chão e acabou apanhando antes de ser preso por uma equipe da PM (Polícia Militar) que evitou problemas ainda maiores.

Conforme a ocorrência registrada na Polícia Civil, onde Fabiano foi autuado em flagrante por furto, ele foi flagrado por um vizinho da vítima quando entrava numa casa em obras no bairro, onde também reside. Visto quando deixava a residência com a TV nos ombros, ele foi encontrado nas proximidades do local do furto.

Ao ser flagrado com o equipamento furtado, Fabiano o jogou no chão, mas não conseguiu fugir. Detido por populares, acabou apanhando até a chegada dos policiais militares, que levaram o suspeito para a delegacia.

Com o testemunho de quem o viu ao entrar na casa pela janela e fugir com a televisão, Fabiano, conhecido como "japonês", foi preso e autuado em flagrante por furto. Ele já tem passagens por tráfico de drogas.