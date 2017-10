Fiscalização em supermercados encontra 1100 mil produtos fora da validade

Imagem Ilustrativa

Em 21 dias o Procon-MS realizou inspeções em quinze supermercados da Capital e catorze resultaram em autos de infração por irregularidades. O foco da fiscalização era apurar as denúncias dos supermercados grandes, mas a operação também incluiu estabelecimentos localizados nos bairros entre os dias 4 a 25 de setembro.

Ao todo foram encontrados 1.108 produtos com prazo de validade vencido, itens sem precificação e outros deteriorados. Entre os estabelecimentos estão os supermercados atacadistas e de varejo no Centro de Campo Grande e nos bairros Chácara Cachoeira, Santa Fé, Jardim Alegre, Cruzeiro, Vila Carlota, Aero Rancho, Bandeirantes, São Conrado, Jockey Club, Buriti, Tijuca, Vila Planalto e Monte Castelo.

De acordo com o Procon, no dia 22 de setembro foram encontrados mais de 330 produtos com a validade expirada em um único estabelecimento. Um dia antes, um outro estabelecimento teria em exposição cinco latas de fórmula infantil para lactentes e crianças de primeira infância com prazo vencido há 20 dias.

Vale lembrar que todos os produtos vencidos e impróprios para consumo foram descartados nos estabelecimentos na presença dos fiscais.

Publicidade enganosa

Ainda segundo o Procon, em alguns estabelecimentos também foi verificada publicidade enganosa. Um dos itens com divergência de preço era a fralda descartável da marca Turma da Mônica, com tripla proteção, com preço unitário de R$ 35,90. A fralda era ofertada por R$ 29,90 cada, na compra de três unidades, mas era registrada sem o desconto efetivo e com valor unitário acima do mencionado na gôndola, saindo no caixa por R$ 39,90 cada embalagem.

As fiscalizações foram realizadas para apurar denúncias recebidas pelo número 151 e pelo Fale Conosco do site do Procon. Além de publicidade enganosa e produtos vencidos, podem ser denunciadas outras situações que demandam fiscalização, como demora na fila de banco, ausência de preços na vitrine etc.