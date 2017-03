Ficha de Inscrição do processo seletivo está disponível, preencha e leva até a Câmara FÁTIMA DO SUL

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Ficha de Inscrição do processo seletivo está disponível, preencha e leva até a Câmara

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA AVISO NOS TERMOS DO EDITAL01/2017 COM A RETIFICAÇÃO FEITA PELO EDITAL 002/2017, NO TÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO, Item 3.1. a Inscrição deverá ser efetuada por meio de entrega da Ficha de Inscrição ( anexo III) e Ficha de Pontos ( anexo IV) e demais documentos, no período de 22 e 23/03/2017, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min (horário de MS) PESSOALMENTE na Secretaria Da Câmara Municipal, Rua Tem Antonio João, 1079, Fátima do Sul- MS Os candidatos poderão imprimir o modelo de Ficha de Inscrição e Ficha de Contagem de Pontos, publicadas abaixo e levar devidamente preenchidas com letra legível, anexando os documentos originais e 01 cópia, conforme a exigência para o cargo. FICHA ABAIXO:

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 001/2017.

ANEXO III - INSCRIÇÃO N° ______/2017

Assinale ( X ) em apenas uma opção de Cargo.

CARGO DE INSCRIÇÃO ( Nível ENSINO MÉDIO)

CARGO PARA INSCRIÇÃO ( Nível ENSINO FUNDAMENTAL)

Documentos Anexos

Eu, abaixo assinado, declaro conhecer e aceitar todas as normas do Processo Seletivo Simplificado Edital N°. 001/2017, da Câmara Municipal de Fátima do Sul, bem como a legislação pertinente sobre a contratação.

Fátima do Sul, ____ de Março de 2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EDITAL 01/2017 ANEXO IV FICHA DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E TÍTULOS PARA PONTUAÇÃO