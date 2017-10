Fiat Uno bateu na lateral de carreta que seguia na MS 276, entre Ivinhema e Deodápolis

Imagens mostram veiculo que se envolveu no acidente e o socorro da equipe dos Bombeiros do 11º Subgrupamento de Ivinhema

Os Bombeiros do 11º Subgrupamento de Ivinhema atenderam na madrugada deste sábado, dia 07, um acidente registrado na MS 276 no KM 94, entre os municípios de Deodápolis e Ivinhema. Segundo informações repassadas ao jornal IMPACTONEWS, por volta das 05hs30min, o veiculo Fiat Uno com placas ATV-5155 de Dourados, ocupado pelo condutor, Sr. Vitor Vieira do Nascimento de 32 anos e pelo passageiro, um jovem de 17anos, colidiu na roda do 1º eixo do lado esquerdo de uma carreta que seguia na MS 276.



A carreta, com placas OPG-5629 e com o reboque placas HTE-3903, ambos de Caarapó era conduzido por Villmar Alberto. O Uno seguia no sentido Deodápolis-Ivinhema. O condutor do Uno sofreu uma fratura no fêmur esquerdo e um corte no rosto. As outras vitimas envolvidas no acidente sofreram apenas escoriações. Os bombeiros foram acionados haja vista que o condutor do Uno ficou preso às ferragens.



Ainda segundo dados repassados ao jornal, o condutor do Uno é natural de Nova Andradina, porém ultimamente esta residindo em Dourados. Ele foi encaminhado ao Hospital de Ivinhema. A PRE foi acionada para realizado os levantamentos de praxe.