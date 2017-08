Fiat Toro roubada em DEODÁPOLIS foi recuperada em Dourados após perseguição

Homem que foi preso mora em Dourados. Fotos: Osvaldo Duarte

Uma Fiat Toro roubada em Deodápolis no ultimo dia 12 em Deodápolis foi recuperada na noite desta sexta em Dourados após uma perseguição que se iniciou próximo ao trevo da bandeira e que terminou nas imediações da Câmara Municipal, na Avenida Marcelino Pires. Na ocasião foi preso Juciê américo Gonçalves, 30 anos. Ele é morador na Vila Cuiabá em Dourados.



Segundo informações, por volta das 18hs, Policiais Militares da Força Tática e da ALI (Agência Local de Inteligência) receberam a informação, após investigações, que um veiculo prata, características das roubada em Deodápolis e com placas OOS-9840, levada em Deodápolis por assaltantes foi vista próxima ao trevo que dá acesso às BR’s 163 e 463. Quando os policiais tentaram a abordagem iniciou-se ali uma perseguição.



A perseguição se estendeu por diversas ruas de Dourados. Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o homem atirou contra a viatura policial. Ele só parou quando foi cercado na Avenida Marcelino Pires por policiais da PM e do SIG (Serviço de Investigações Gerais) da Policia Civil. No carro onde estava Juciê, os policiais encontraram um capuz, um revolver calibre 38 e quatro munições, duas qualibre 32 e duas de 38, além de uma espécie de dichivador, utilizado para o consumo da maconha.



Sobre o veiculo ele disse que comprou e que não sabia que era roubado. Só que ao ‘puxar’ a ficha do rapaz, os policiais disseram que ele é investigado por participação no assalto em Deodápolis e também em outros crimes do mesmo tipo na cidade de Dourados. Ele foi encaminhado ao 1º distrito policial. Juciê foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo e receptação de veiculo produto de roubo.