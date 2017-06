Festival de Blues, corrida de natureza e sol forte prometem feriadão agitado em Bonito (MS)

O destino mais querido dos sul-mato-grossenses vai estar animado neste feriadão. Além do 4ª edição do Bonito Blues & Jazz Festival, que tem início nesta quinta-feira (15) a Serra da Bodoquena também vai sediar a Naventura Bonito no sábado (17), corrida de natureza divida em quatro percursos de 37km, 23km, 12km e 7km, com largada na Boca da Onça Ecotour.

Tudo isso, embalado a temperaturas elevadas, com máxima na casa dos 30 ºC e sem previsão de chuvas, rios com águas cristalinas e passeios liberados. Ou seja, a Capital do Turismo, com tudo que a natureza pode oferecer de melhor.

Entre os dias 15 e 17 de junho nove atrações, entre artistas nacionais e regionais, se apresentam no palco do Bonito Blues & Jazz Festival, que este ano será realizado no CMU (Centro de Múltiplo Uso) da cidade, a partir das 20h todas as noites.

Entre os destaques está o pianista paulistano Adriano Grineberg, considerado o maior nome do Piano Blues brasileiro pela crítica especializada. Ele traz no currículo passagens pelas bandas IRA!, Paralamas do Sucesso e Gilberto Gil, e acaba de receber o prêmio nacional Profissionais da Música. Outro nome forte é o de José Geraldo Rodrigues, o famoso Zé Pretim, mais conhecido como o guitarrista Bluesman Pantaneiro.

Também no dia 15, feriado de Corpus Christi, a Paróquia de São Pedro Apóstolo realiza a confecção do tapete e a Santa Missa, prevista para as 16 horas. Uma opção complementar para quem gosta de movimentos culturais e religiosos.

Cacheira Boa da Onça (Divulgação)

Já no sábado (17) o Naventura Bonito, que se consolida entre as principais corridas de natureza do território nacional, vai movimentar a Serra da Bodoquena. O evento conta com quatro distâncias, todas pensadas e planejadas para oferecer a melhor experiência de acordo com o nível dos corredores.

Os percursos são formados por estradas de terra em meio a áreas de Cerrado, muitas trilhas e escadarias que levam os corredores a conhecerem as dez cachoeiras do vale do rio Salobra. Em alguns momentos passam por piscinas naturais, margeiam o canion e percorrem o leito do rio.

Balneário Municipal de Bonito (Foto: Elaine Mary)

Previsão de sol e calor

As opções acima já seriam motivo suficiente para curtir o feriadão em Bonito, mas a previsão do tempo com certeza vai dar ainda mais sentido a qualquer viagem.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura média do feriado deve ficar entre 18 ºC de mínima, registradas geralmente ao amanhecer e durante a noite e 30 ºC de máxima durante o dia, sem nenhuma previsão de chuva.

Rios limpos e passeios liberados

Embora a cidade tenha sofrido bastante com as chuvas no mês de maio, chegando a registrar 300 mm em menos de duas semanas, o mês de junho começou mais seco, possibilitando que o nível dos rios voltasse ao normal e os passeios fossem reabertos.

O Balneário Municipal, que o principal prejudicado pelas chuvas, já está operando normalmente, com águas cristalinas e calmas de sempre.

Confira a programação completa do Festival de Blues