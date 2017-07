Festa Julina começa nesta sexta e quadrilha podem se inscrever até hoje

A 40ª Festa Junina de Dourados recebe inscrições dos grupos de quadrilha até esta quinta-feira (6). O evento acontece de 7 a 9 de julho, na Praça Antônio João, e contará com diversas atrações culturais, praça de alimentação, exposições artísticas, entre outras atividades.

Para o tradicional concurso de quadrilha podem se inscrever grupos de escolas da Rede Municipal de Ensino, de entidades filantrópicas e de idosos.

Conforme o secretário de Cultura, Gil Esper, os primeiros colocados receberão prêmios e troféus. "A expectativa é que os grupos participem e levem muita animação para a festa. Estamos preparando a premiação; será muito bacana esse concurso que já é tradição", conta.

Os shows musicais do evento já estão definidos. No dia de abertura, sexta à noite, a dupla Marcos Cesar e Juliano, Mateus Matos e Banda e o cantor Douglas Davi animam o público.

Para o sábado, o Trio Cheiro da Terra, o grupo Terra Seca e Nady Lobato levam diversos estilos musicais aos participantes. No domingo as atrações musicais ficarão por conta de Vilela Show, Chama Porã e Postal Sul.

No local, haverá a exposição de painéis pintados à mão pelo artista plástico sul-mato-grossense Marlon Beraldo. O Cortejo Sucata Cultural levará apresentações com o tema junino. O grupo trabalha com arte circense, teatro e dança. Uma grande variedade em comidas e bebidas está garantida aos participantes. Serão 24 barracas na praça de alimentação e ainda os vendedores ambulantes.

Como forma de incentivar os participantes, haverá como prêmio uma TV 24 polegadas para a barraca com melhor decoração junina e melhor prato típico.

O evento acontecerá das 18h às 0h nesta sexta-feira e no sábado. No domingo o horário é das 18h às 23h.

Para as inscrições de grupos de quadrilha, os interessados devem procurar a Secretaria de Cultura, no Parque dos Ipês, no horário das 07h30 às 13h30.