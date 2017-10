Festa dos Pioneiros foi adiada e nova data será definida com corrida de jegue e tudo em DEODÁPOLIS

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Festa dos Pioneiros, programada para acontecer em Deodápolis no período de 26 à 29 de outubro, foi adiada. A nova data esta sendo discutida e deverá ocorrer no final do mês de novembro.

Segundo o Secretario de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a decisão ocorreu por conta do alto índice de chuvas que ocorrerão em Deodápolis nos últimos dias, fato este que poderia comprometer o publico do evento. Outro fator priorizado foi à data, que segundo alguns comerciantes, não favoreceu por ser um período em que não há o pagamento da folha salarial nas empresas.



“Ao ver que neste mês, os índices de chuvas estão altos, a equipe resolveu por adiar a data da Festa dos Pioneiros. Temos que garantir que o evento seja um sucesso e que as pessoas poderão curtir este momento com segurança e conforto. Esta é uma festa que vai homenagear a história de Deodápolis e as famílias é o nosso maior objetivo. Esperamos a compreensão de toda a nossa população e em breve divulgaremos a nova data!” destacou Adriano.



A festa contará com shows de forró, comidas típicas do nordeste e a corrida do jegue. As inscrições para a corrida continuam abertas. Haverá premiação nesta competição.