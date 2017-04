FOTO: CLIMA TEMPO

O feriado do Dia do Trabalhador poderá ser chuvoso e com temperaturas baixas nesta segunda-feira (01), no município de Fátima do Sul. Sol com algumas nuvens, podendo ter chuva rápida durante todo o dia.

Segundo o site clima tempo, a segunda-feira será com temperaturas na máxima de 24C e com mínimas de 19C, com probabilidade de 80% de chuva de 13mm, e umidade relativa do ar entre 94% e 62%.