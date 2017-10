FCN e FCMS oferecem curso de fotografia com câmera de celular

Registro fotográfico feito com celular

A Fundação Cultural de NaviraÍ(FCN), em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul oferecerá nos dias 23 e 24 de outubro o curso de Fotografia com Câmera de Celular, ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe.

O curso de fotografia com câmera de celular tem como objetivo contribuir com o enriquecimento da utilização de dispositivos móveis. Será desenvolvido um conteúdo voltado a iniciantes, que receberão informações sobre enquadramento, regra dos terços, balanço de branco, compensação de exposição e uma breve atividade voltada à edição.

Direcionadas para maiores de 12 anos, as aulas são gratuitas com turmas das 8h às 11h e 14h às 17h. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas na sede da Fundação de Cultura localizada na rua Joaquim das Neves Norte, 490 - centro.