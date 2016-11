Fatimassulenses e atletas do laço do MS conquistam prêmios no Circuito Paranaense de laço em dupla

Destaque especial para Jefferson Oliveira de Ivinhema que ganhou primeiro e segundo lugar na categoria dos amadores, #4 com seu parceiro também de Ivinhema Luiz Capucci.

Essa oportunidade de competir no Paraná foi devido ao circuito MSTR com a parceria realizada com a CPLD. Também teve prêmios para os laçadores de Fátima do Sul, Jefferson Yuri com seu parceiro Rodrigo Viero na categoria #8. E Thiago Barbosa com Bruno Santos na mega final #6.