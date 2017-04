FATIMASSULENSES: Dois dos 5 servidores da Prefeitura feridos em acidente passam por cirurgia

FOTO: MIDIA MAX - Dois dos 5 servidores da Prefeitura feridos em acidente passam por cirurgia

Duas das cinco vítimas envolvidas num acidente que ocorreu na Avenida Gury Marques, na manhã desta quinta-feira (20), estão passando por cirurgia na Santa Casa agora a tarde. O estado de saúde destas duas pessoas é considerado grave, já as demais, estão na área verde do hospital.

Rafael Aranda, 26 anos, e Marisa de Souza, 46 anos, são as vítimas em situação mais instável. Os dois estão no centro cirúrgico, segundo o hospital. Já Genilda Domingos, 53 anos, Joilson de Oliveira, 40 anos, e Nadir Farias 52 anos, aguardam uma nova avaliação médica na área verde da Santa Casa, sem risco de morte.

Acidente - Cinco servidores, entre homens e mulheres, da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, distante 246 quilômetros de Campo Grande, ficaram feridos em acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (20), no Bairro Santa Felicidade, saída para São Paulo, em Campo Grande.

O acidente foi entre o veículo Peugeot 207 Passion da prefeitura do município e uma caminhonete Hilux da Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Ivan Teixeira, os ocupantes de um Peugeot 207 Passion da Secretária de Assistência Social do município seguiam no sentido Campo Grande, quando o veículo foi colhido pela Toyota Hilux, conduzida por um funcionário da Energisa - concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o tenente, o motorista da caminhonete se envolveu no acidente ao tentar fazer uma conversão. Os veículos estavam no mesmo sentido. Os dois ocupantes da caminhonete não ficaram feridos. Já as cinco pessoas do carro de passeio precisaram de atendimento. Duas mulheres ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros.