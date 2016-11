Fatimassulenses do MTB Canela Vermelha estiveram na 4ª Etapa Pantanal Extremo em Corumbá

Os Fatimassulenses participaram da 4ª Etapa Pantanal Extremo, em Corumbá – MS, modalidade montain bike, neste ultimo Domingo, 27, os ciclistas, da ACFS - MTB Canela Vermelha, Rogerio Soares, Diego Biancone, Junior Basilio, Camila Soares.

Contando com dois trajetos 63 e 100km, no Morro de Cristo, considerado o mais pesado de todas edições e com maior numero de inscritos 530 participantes.

Aos Ciclistas participantes do Canela Vermelha, foi mais um evento que proporcionou experiência e superação neste esporte com mais adeptos cada vez mais.