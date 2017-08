FATIMASSULENSE vítima de emboscada morre no HV após quase 1 mês internada

Ele estava internado desde o dia 26 de julho no local ao ser atingido com seis disparos durante uma emboscada. O caso ocorreu no município de Fátima do Sul. João Guilherme Mortense, de 20 anos, morreu por volta das 5h desta sexta-feira (25) no Hospital da Vida, em Dourados.

No dia do atentado, o rapaz havia marcado encontro com uma mulher na MS-278, próximo ao Anel Viário daqule município e ao chegar no local, foi surpreendido pelo atirador.

Os disparos atingiram João Guilherme no tórax, duas vezes, abdômen, pescoço e dois no braço direito.

Ele foi socorrido e encaminhado a hospital de Fátima do Sul, porém, devido a gravidade dos ferimentos acabou trazido para Dourados, onde não resistiu aos ferimentos.

O caso ainda é investigado pela polícia.