Fatimassulense morre vitima de acidente em Campo Grande

FOTO: DIVULGAÇÃO

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor do veículo Cobalt, de 49 anos, seguia pela avenida quando a vítima realizou a travessia no cruzamento com a rua Rio Brilhante. O condutor não conseguiu desviar da vítima. O motorista do carro ficou no local para prestar atendimento, mas a mulher morreu na hora.

Maria de Fátima Rodrigues Lescano, de 55 anos, morreu na noite de ontem (3) após ser atropelada na rua Rio Brilhante cruzamento com a Avenida Nasri Siuf, no bairro Vila São Jorge da Lagoa em Campo Grande. Ela morreu cerca de 2 horas depois de outro atropelamento ter terminado em morte, também na Capital.

De acordo com a perícia, foi constatado que o veículo trafegava acima da velocidade permitida na via e que o motorista teve resultado positivo para embriaguez no teste do bafômetro. O condutor, no entanto, auxiliou no socorro a vítima, acionando o resgate e cooperando com o trabalho da polícia.