FATIMASSULENSE morre no Hospital em Dourados após ser esfaqueado durante briga na Cohab

Osvaldo Silvestre de Souza Neto, 30 anos (Foto: Divulgação)

O jovem Osvaldo Silvestre de Souza Neto, 30 anos, conhecido popularmente na cidade por "NETINHO" morreu na madrugada desta sexta-feira (24) em um Hospital da cidade de Dourados, após ser esfaqueado em Fátima do Sul na noite de quinta-feira (25).

De acordo com informações, Silvestre havia deslocado até o bairro Cohab para deixar uma amigo em casa, no retorno foi abordado por quatro indivíduos, sendo agredido e levando uma faca na altura do abdômen.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital da cidade, de onde foi transferido para Dourados devido às gravidades dos ferimentos, onde não resistiu e acabou falecendo no inicio da madrugada de hoje.