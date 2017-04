FATIMASSULENSE Jorge Azato está sendo velado em Campo Grande onde era presidente da Associação Nipo

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS -

Além de advogado e proprietário do Instituto Reino do Saber com sua esposa Marlene Azato, Jorge Azato, era também presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nipo de Campo Grande, ao qual estava sempre presente, inclusive esteve um dia antes de acontecer o acidente, no sábado dia 08 de abril com todos do Conselho reunido com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad em visita cortesia.

O corpo do Fatimassulense Jorge Azato está sendo velado em Campo Grande, onde também será sepultado. Jorge Azato deixa 3 filhos, Maritza, Myrlla e Flávio Henrique e a esposa Marlene Azato. Familiares e amigos de Fátima do Sul sentem muito e demonstram seus sentimentos via rede sociais.

As aulas no Reino do Saber estão suspensas pode tempo indeterminado, até segunda ordem.

(Foto tirada no sábado (08), no gabinete do Prefeito Marquinhos Trad, onde Jorge Azato com camisa na cor marrom, está ao centro do lado do prefeito com todos do Conselho".

O ACIDENTE

Uma camionete Hilux com placas de Coxim(MS), colidiu com cinco carros e fez uma vítima fatal. O acidente aconteceu na noite deste domingo (9), na Rua Marechal Rondo, centro de Campo Grande.

Segundo informações de testemunhas o condutor da camionete estava em alta velocidade colidiu com primeiramente com o gol vermelho que capotou mais de três vezes. Em seguida acabou atingindo outros quatro veículos, o motorista do veículo que capotou faleceu na hora e foi identificado, sendo Jorge Azato, advogado e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nipo de Campo Grande.