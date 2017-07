Fatimassulense Franklin marca gol contra Santos e é destaque da Portuguesa

O jogador Fatimassulense Franklin de Oliveira assinou com a lusa no mês passado dia 23 de junho, até o fim do Campeonato Paulista da Série A2 de 2018.

Ele chegou para compor o time principal rubro-verde, e já fez cinco jogos, tendo destaque no último jogo contra a grande equipe do Santos B, o jogo aconteceu dia 19/07 última quarta-feira, no estádio Ulrico Mursa, em Santos.

O único gol da partida saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, após um bate-rebate na área do Peixe, o atacante Marcelinho Paraíba caiu na área e a bola sobrou para Franklin, que marcou seu primeiro gol com a camisa da Portuguesa.

O lateral-esquerdo, Franklin, de 24 anos em contato com a redação do Radar MS, disse: ''Estar muito feliz com seu primeiro gol pela equipe, e honrado em vestir a camisa da Portuguesa, clube qual revelou vários jogadores como Djalma Santos, Roberto Dinamite e Dener.''

Questionado sobre jogar ao lado do ex atacante da Seleção Brasileira Marcelinho Paraíba, comentou que é uma experiência muito boa, um jogador que ganhou tudo por onde passou, e ainda joga como poucos.



Franklin vai vai defender a lusa no Campeonato Brasileiro da Série D, O jogador foi revelado pelo Bragantino na mesma época do Romarinho, também tem passagens por Juventus-SP, União Barbarense e União São João e Atibaia.

Confira o Gol do Fatimassulense Franklin no link abaixo.