Primeiro FATIMASSULENSE a pisar em terras Angolanas, fala da experiência e costumes, Veja Entrevista

FATIMASSULENSE entra para a história como o primeiro a pisar em terras Angolanas, Veja a Entrevista

FÁTIMA DO SUL – O Fatimassulense Leandro Britto, se tornou nos últimos meses, o primeiro Fatimassulense a pisar em terras Angolanas, e falou ao Fátima News, como tudo começou e toda sua experiência desde quando foi chamado para essa missão.

Leandro Britto é professor de Biologia da Escola Estadual Vicente Pallotti em Fátima do Sul.

FÁTIMA NEWS - 01 - Como surgiu a ideia ou proposta pra tu ir pra lá?

LEANDRO BRITTO - Desde quando conheci Jesus (na adolescência), sempre tive um chamado para missões! Mas as coisas não acontecem no nosso tempo e sim no tempo de Deus! No ano de 2015, através de um evento em Santa Cruz do Sul –RS, IMPACTO JOVEM-JUMAP, sentia que Deus confirmava esse chamado em meu coração. Foi um momento emocionante e impactante na minha vida, pois naquele momento eu tinha a plena certeza de que um dia Deus realizaria o meu sonho de ir para o continente africano ministrar a sua Palavra! Naquele ano eu estava morando em Guaíra-PR, fazendo parte da Igreja Batista Pioneira naquela mesma cidade. Conversei com meus pastores Almir Seifert e Marta Seifert, que oraram comigo e me deram todo apoio, pois eu sabia que iria enfrentar diversas barreiras, inclusive financeiramente falando. Mas eu tive Fé e entendi que se Deus estava me chamando, ELE iria cuidar de cada detalhe! Foram dois anos de preparo (financeiro, espiritual, emocional). Lancei a proposta no facebook afim de arranjar 200 pessoas que pudessem ofertar um valor de 30 reais, e como sempre tive muitos amigos, a estratégia deu muito certo! O país que eu estaria indo trabalhar seria Angola, na cidade de Luanda, onde reside os Pastores João Simia e Suzana Simia, ele angolano e a esposa brasileira. Os mesmos trabalham na Igreja Evangélica de Angola há dois anos e fizeram uma carta convite para que eu pudesse entrar no país com maior facilidade. Apresentei o projeto para eles e logo tive a resposta positiva! Seria muito bom para eles ter um brasileiro em terras angolanas ajudando aquele povo a se firmarem na Palavra de Deus. Em 2016, eu precisei voltar para minha cidade Fátima do Sul, por motivo de trabalho, sendo assim, passei a congregar na Igreja EvangélicaAssembleia de Deus Ministério Belém. Como eu já tinha este projeto em mente e encaminhado, conversei com meu pastor Saulo Marinho e apresentei minha intensão para a Igreja. Como Deus estava à frente de tudo, a igreja decidiu me apoiar e me enviar para o campo missionário. Depois de todos os treinamentos e preparo, estive na embaixada de Angola em São Paulo e meu visto foi aceito! E em todo tempo eu via a mão de Deus me abençoando! A viagem então foi marcada para o dia 31 de dezembro de 2016. E sim, eu passei a virada de ano nos ares! Uma das melhores viradas da minha vida! Cruzei o Atlântico e finalmente eu estava em solo africano pela primeira vez!!!.

FÁTIMA NEWS - 02 - Como tu fez para se adequar aos costumes de lá?

LEANDRO BRITTO - A África tem uma cultura toda especial! Não tive muita dificuldade em me adaptar aos costumes. Claro que estando em solo africano, eu precisava respeitar o local, e me sujeitar aos seus próprios costumes, sem perder a minha essência de brasileiro, de cristão.

FÁTIMA NEWS - 03 - Qual sua análise do tempo em que ficou por lá?

LEANDRO BRITTO - Aprendi que a África é um continente muito rico e abençoado! Infelizmente a mídia mostra uma África pobre, triste, cheia de dificuldades...é fato que alguns lugares sim há muita pobreza, assim como no Brasil, porém existe o outro lado da moeda. Um continente lindo, cheio de riquezas, cheio de energias positivas! Um povo alegre, que independente de qualquer dificuldade, dança, canta e louva ao Senhor com todas as forças!

FÁTIMA NEWS - 04 - Qual foi sua finalidade em ir para lá?

LEANDRO BRITTO - A finalidade foi trabalhar com crianças na parte de musicalização e ensino da Palavra. Trabalhei também com adolescentes, jovens e adultos, ministrando palestras sobre adoração e comportamento cristão. O Objetivo era firmar propósitos através da Bíblia e da Música.

FÁTIMA NEWS - 05 - Qual ponto forte que tu achou de lá?

LEANDRO BRITTO - O porto forte do continente africano, de Angola, é o respeito! Sempre fui muito bem recebido nas casas de família, nas igrejas. Lá eu não era simplesmente o Leandro, mas sim, Professor Leandro, Pastor Leandro. Isso me deixava encantado e me fazia amar ainda mais esse povo! Quando alguma família fazia um convite para almoço, eles sempre oferecem o melhor! A melhor comida, os melhores talheres/taças/pratos, a melhor água, O MELHOR DE SI, sempre com um sorriso no rosto.

FÁTIMA NEWS - 06 - Tem vontade de voltar?

LEANDRO BRITTO - Com certeza! Tenho planos e convite para voltar!

AGRADECIMENTOS - Gostaria de fazer um agradecimento à minha igreja atual Assembléia de Deus de Fátima do Sul, aos meus pastores Saulo e Nilda Marinho/ Almir e Marta Seifert pelo carinho e apoio. A minha família pela benção e permissão para estar em solo africano. A todos que apoiaram o meu projeto seja orando, contribuído ou até mesmo me incentivando.

Obrigado de coração aos meus pais Angolanos João e Suzana Simia e meus irmãos (filho do casal) João Felipe, Letícia, Júlia e Soffia, pela excelente recepção e cuidado comigo até mesmo quando decidi me aventurar pelas ruas de Luanda sozinho! Obrigado aos amigos que fiz em Angola que me amaram tanto demonstraram tanto carinho.

Obrigado a alguém muito especial chamada Tabita, um mulher de Deus que conquistou meu coração e me ajudou o tempo todo. E para finalizar: Obrigado Deus por ser o meu Deus e por jamais me abandonar.

Obrigado por ter cuidado de cada detalhe desta viagem e por me amar incondicionalmente! Te amo e te adoro de todo o meu coração.

Deixe que a África inspire você...

Leandro Britto.