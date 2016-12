FATIMASSULENSE é o mais novo reforço contratado pelo Maringá Futebol Clube para a temporada 2017

Júnior Prego apresentação em seu último clube (Comercial - MS)

As contratações para a próxima temporada não param e na manhã desta sexta-feira, 09, a diretoria do Maringá Futebol Clube anunciou mais dois reforços, o atacante Tatuí, de 25 anos e passagens por Coritiba, Oeste, Ferroviária, Futebol Português e estava no Luziânia, e o FATIMASSULENSE lateral esquerdo Júnior Prego, de 21 anos que teve passagens por Comercial e estava no Sete de Setembro.

“Acertamos com mais esses dois atletas. Estamos com a equipe quase fechada, provavelmente as outras contratações chegarão apenas no ano que vêm após a apresentação no dia 03 de janeiro. Teremos ainda alguns jogadores que se apresentarão, mas ficarão por um período de teste, esses jogadores são mais jovens” explicou Paulo Regini, diretor de futebol do Maringá F.C.

Com essas contratações o Maringá Futebol Clube chega à 21 atletas confirmados para 2017, são eles: os goleiros Ednaldo e Dheimison, os laterais Rhuan, Danilo Mohamed, Chiquinho e Junior Prego, os zagueiros Egon, Neylor, Luan Carlos e Anderson Santos, os volantes Diogo Costa, Fabrício, Elielton, Hildo Aparecido e Marquinhos, os meias Maikinho, Hegon Andrade e William Leandro e os atacantes Lelo, Chocolate e Tatuí.

A comissão técnica, comandada por Fernando Marchiori pretende trabalhar com 26 atletas no elenco, mesclando a experiência com a juventude.

Os jogadores e a nova comissão técnica se apresentam no dia 03 de janeiro no Centro de Treinamento do Maringá Futebol Clube.