Fatimassulense é destaque em jogo treino contra o Corinthians

Franklin em jogo treino contra o Corinthians

(Foto: Divulgação)

Na manhã desta segunda-feira (06 de fevereiro), Sport Club Atibaia e Corinthians se enfrentaram em jogo-treino realizado no CT Joaquim Grava, localizado na região do Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. O timão levou a melhor e venceu por 1x0, com gol do meia Guilherme na segunda etapa.

A atividade, dividida em um tempo de 30 minutos e outro de 20, foi destinada apenas aos jogadores reservas das duas equipes. O Atibaia usou apenas três titulares Franklin, Gabriel e Robinho entrando em campo com: Fraga; Raphinha, Gabriel, Ferdinando e Franklin; Gledson, Richard, Igor Carioca, Robinho e Samuca; Matheus Gomes. Apenas Franklin, Gabriel e Robinho (meia) enfrentaram o Desportivo Brasil desde o início.

Já o técnico Fábio Carille escalou a equipe com: Caíque, Léo Príncipe, Vilson, Pedro Henrique e Marciel; Paulo Roberto; Marquinhos Gabriel, Camacho, Guilherme e Bruno Paulo; Romero.

''Destaque para o Fatimasulense Franklin, que atuou como titular nos jogos treinos contra Palmeiras e Corinthians, chamando atenção pela lateral esquerda.''

Após o duelo, o técnico Sandro Sargentim avaliou a atividade e o desempenho de sua equipe.

''Gostei muito do desempenho dos nossos jogadores no treino de hoje. No primeiro tempo, com trinta minutos, tivemos maior posse de bola, envolvemos o time do Corinthians no campo deles e ainda tivemos algumas chances de gols com o Robinho, Matheus e Samuel. Nosso goleiro praticamente não encostou na bola'', elogiou Sargentim.