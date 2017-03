FATIMASSULENSE desapareceu na madrugada de hoje, Família pede ajuda

O Fátimassulense Francisco Mendonça, conhecido pelo apelido de "Xi" está desaparecido desde madrugada desta quinta-feira (9) em Fátima do Sul, quando foi visto pela ultima vez em um posto de combustível da cidade.

Segundo familiares da vítima, o mesmo saiu de casa em um veículo VW/Gol de cor prata, placas JLP 2062, trajando bermuda jeans e camiseta rosa.

Ainda conforme relatos de familiares, Francisco foi visto por volta das 3h30 da madrugada desta quinta-feira (9) no Posto Alvorada, localizado na saída de Fátima do Sul para Dourados, no bairro Jardim Brasilândia.

Familiares já tentaram contato com o mesmo via telefone, mas o celular encontra-se desligado ou fora da área de cobertura.

Francisco atualmente residia em Dourados, onde trabalhava com seu cunhado. Na noite de ontem (8), estava na cidade para visitar sua mãe, moradora no bairro Centro Educacional.

Qualquer informação sobre o paradeiro do mesmo pode ser informado através do (67) 9 9822-0840.