Fatimassulense 'Coruja' se apresenta em time Paulista e quer ajudar com gols e motivação

Com o início da carreira construído no futebol do Mato Grosso do Sul, o atacante Coruja chegou ao Presidente Prudente Futebol Clube (PPFC) nesta semana. O atleta tem pouco tempo de casa, mas já possui duas missões importantes: ajudar a melhorar o desempenho ofensivo da equipe e motivar o elenco a sair das últimas posições para buscar uma inédita classificação no Campeonato Paulista da Segunda Divisão – quarto patamar estadual.

Coruja chegou esta semana ao Presidente Prudente (Foto: Murilo Rincon / GloboEsporte.com) O primeiro objetivo ele vai buscar atingir assim que estiver com a documentação em ordem e puder entrar em campo – seu nome apareceu no BID nesta sexta-feira (26). O segundo, já está tentando pôr em prática desde que chegou ao Tricolor da Vila Industrial, pois a equipe não tem tempo a perder na Segundona.

– Espero estar ajudando a equipe com gols, algo que o Presidente Prudente está precisando. Espero também motivar os meninos. Vejo que são bem jovens, então acho que a gente não pode perder na força física, porque a gente é mais novo, então tem que se doar o máximo possível dentro de campo… e fazer os gols. A oportunidade que a gente tiver tem que guardar. Tem que valorizar o gol feito, porque fazer é muito difícil, e tomar dois, três, aí não valoriza esse gol. Então tem que fazer o gol, jogar fechadinho e sair no contra-ataque.

O PPFC fez apenas seis gols em seis jogos no torneio e sofreu 11. É o penúltimo colocado do Grupo 1, com -1 ponto, a oito de distância do Azulão, justamente a última equipe dentro do G-4. Por isso, o dérbi regional em Osvaldo Cruz tem contornos de decisivo para o clube prudentino.

E partidas decisivas é algo que Coruja conhece bem. Natural de Fátima do Sul (MS), o atacante disputou duas edições da Copa do Brasil e três da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"Acho que essa experiência que eu tive por disputar esses dois torneios fez eu amadurecer bem" (Coruja)

O sul-mato-grossense participou do último estadual pelo Águia Negra. Antes disso, passou pelo Ivinhema, Cene e Guaicurus. Nos quatro clubes do seu Estado natal, o atleta jogou em diferentes posições do setor ofensivo. Começou na base como centroavante, depois subiu ao profissional e atuou nas pontas e, neste ano, chegou a jogar no meio-campo e de segundo atacante. E no PPFC, alguma preferência, Coruja?