Fatima do Sul se despede do pioneiro Marcos Gomes

Seu Marcos, esposa Antonia com seu filho Carlão:Imagem facebook

Com muita tristeza noticiamos o falecimento de mais um pioneiro de Fátima do Sul, o Sr. Marcos Limeira Gomes, pai do pedreiro Egildo Gomes, que foi candidato a vereador pelo município de Fátima do Sul. Também é pai do Carlão, que foi jogador do E.C. 21 de Abril.



"Seu" Marcos como era carinhosamente conhecido, foi um dos fundadores do município Favo de Mel, foi casado com a dona Antonia e residia ao lado do Lar dos Idosos. Ele e sua esposa trabalharam tempos atrás na antiga feira e no Estádio 21 de Abril, comercializando doces.

Contribuiu na plantação do gramado do Estádio do 21 de Abril, onde ficou responsável pela preparação do solo (tombamento e gradeação) com seus cavalos e maquinários.

A diretoria do EC 21 Abril expressa com sentimento de perda e do reconhecimento pelo árduo e majestoso serviços prestado ao clube.

Ele ja vinha a tempo enfermo e hoje, por volta das 12 horas não resistiu e faleceu.

A familia enlutada convida amigos e familiares para as ultimas homenagens na Capela Jardim das Orquídeas, e o sepultamento ainda não ficou definido.

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.” (2 Timóteo 4:7,8)