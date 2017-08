FÁTIMA DO SUL: Polícia Militar divulga nota sobre caso que envolveu 'Bigode', Leia na íntegra

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS / ARQUIVO -

NOTA DE ESCLARECIMENTO DO 16º BPM DE FÁTIMA DO SUL

O Comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar de Fátima do Sul, vem a público esclarecer os fatos que veicularam no final de semana nas redes sociais e mídias local, referente a “DETENÇÃO” de uma pessoa por mandado de prisão, que ocorreu durante uma abordagem para orientação sobre SOM ALTO em frente a Praça Getúlio Vargas em Fátima do Sul na noite de sábado (12/08).

Informa que os policiais militares ao realizarem checagem no sistema SIGO/MS, constatou-se que havia um mandado de prisão da Comarca de Campo Grande em desfavor de daquela pessoa.

Se houve ERRO, foi do órgão ou setor que cadastrou ERRONIAMENTE, o mandado de prisão no sistema, pois ao realizar a CAPTURA, procedimento que gerado automaticamente pelo sistema, os documentos pessoais e filiações, coincidiram com os dados da pessoa conduzida.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIA DO 16º BPM