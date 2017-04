FOTO: FÁTIMA NEWS - Fátima do Sul perde empresário Jorge Azato em acidente em Campo Grande

Ainda não se sabe ao certo o que causou o acidente que matou o empresário Jorge Azato, ele que é esposo da diretora proprietária do Instituto Educacional Reino do Saber, Marlene Azato, de Fátima do Sul.

O casal Marlene e Jorge e familiares tinham acabado de sair da Igreja.

A fatalidade aconteceu por volta das 20h30 na capital do Estado, Campo Grande, bombeiros ainda se encontram neste momento no local do acidente.

