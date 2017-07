FÁTIMA DO SUL: O Boticário lança Zaad Mondo, nova fragrância upper premium masculina da franquia

FOTO: DIVULGAÇÃO

EM FÁTIMA DO SUL - O BOTICÁRIO - Estar seguro de suas realizações, mas em constante movimento para viver novas experiências e se conectar com o mundo, é um dos desejos do homem moderno, elegante e bem-sucedido.

Agora ele ganha uma tradução perfeita em Zaad Mondo, nova fragrância upper premium masculina do Boticário, que chegou ao mercado deste a última segunda-feira, 3 de julho.

O novo eau de parfum combina notas amadeiradas e de especiarias aromáticas ao toque levemente frutado do exclusivo acorde Blue Juniper, criando uma combinação sofisticada e inovadora para o mercado brasileiro. A composição do acorde tem como ingrediente principal o Juniper – berry originária das regiões frias e montanhosas da região do Balcãs.

A combinação inédita traz, ainda, o cítrico do grapefruit, a tonalidade verde do cipreste e o contraste quente e amadeirada da noz moscada. Os quatro elementos trazem para o consumidor a experiência do cheiro do Juniper na floresta, diferente do uso mais tradicional da perfumaria, com o fruto seco e processado.

“Zaad Mondo evidencia as madeiras frescas, uma tendência internacional que O Boticário traz para o Brasil, com o fresco frutado do Blue Juniper. O resultado é um eau de parfum elegante e sofisticado”, explica o gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno. “Ele foi criado para acompanhar esse homem moderno que está sempre no mundo, porque acredita que viajar é a melhor forma de se libertar da rotina e viver para o novo, conhecendo pessoas, culturas e lugares”, destaca Bueno.

A embalagem traduz a sofisticação de Zaad Mondo. O tom azul e a textura do cartucho têm inspiração no passaporte e no universo das viagens. No interior da caixa, o toque especial de carimbos de diversos países reforçam o convite para viajar pelo mundo.