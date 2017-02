FÁTIMA DO SUL: O Boticário inova mais uma vez e trás cinco produtos para cabelos e pele Nativa SPA

FOTO: DIVULGAÇÃO - O Boticário inova mais uma vez e trás cinco produtos para cabelos e pele Nativa SPA

O Boticário inova mais uma vez, buscando reparação absoluta para cabelos ultradanificados no Extrato de caviar verde, um poderoso complexo de aminoácido e proteínas.



Nativa SPA descobriu nos mares do Vietinã uma Alga especial. rica em nutrientes, que guarda o segredo de Reparação Absoluta dos Cabelos e Corpo.



Nativa SPA terapia do Caviar trás cinco produtos para os cabelos com soluções para recuperar os danos causados por tintura e alisamento nos cabelos...



Passo 1 - Shampoo reparação Absoluta;

Passo 2 - Máscara capilar reparação Absoluta;

Passo 3 - Condicionador Reparação Absoluta;

Passo 4 - Sérum capilar Cauterizador Reparação Absoluta;

passo 5 - Óleo Capilar Sólido finalizador Reparação Absoluta.



A linha Também conta com cinco produtos para a pele, com Reparação absoluta que renova a pele do corpo, estimula a produção de colágeno e elastina e promove o equilíbrio celular.



Óleo Hidratante Terapia do Caviar

Loção Hidratante Terapia do Caviar

Creme Acetinado Terapia do Caviar

Creme para mãos e pés Terapia do Caviar

água de Banho Terapias do Caviar.