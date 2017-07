FÁTIMA DO SUL: O Boticário esteve presente no evento Saúde do Homem e da Mulher do Campo, VEJA FOTOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Venda Direta de O Boticário de Fátima do Sul, esteve presente no Evento Saúde do Homem e Da Mulher do Campo realizado no dia 22 de Julho no Jardim Brasilândia.

Agradecemos imensamente pelo Convite e aproveitamos para Parabenizar a todos os Envolvidos nesse Evento.

Foi uma satisfação ver tantas pessoas se beneficiando com os vários serviços prestados, entre eles, claro uma bela Maquiagem e Perfumação feitas com muito carinho pela Equipe Graziela, Michelle e Carlos.