FÁTIMA DO SUL: O Boticário com Kits incríveis para as Mães e brinde de cinco sabonetes Cuide-se Bem

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - No Dia das Mães, dizer “eu te amo” ainda é o melhor presente. Mas O Boticário está com kits incríveis pra você declarar o seu amor pela sua mãe de um jeito inesquecível.

O grande destaque para essa data é o Kit Elysée O Boticário, por apenas 239 reais.

Tem também o Kit Floratta in Blue, por apenas R$ 119,90. Já o Kit Glamour Love Me O Boticário você leva por apenas R$ 139,90.

Confira todas essas opções ou monte o seu kit personalizado.

Você pode montar Kits de loção e sabonete da linha Cuide-se a partir de 25,90 -

Nas compras acima de R$ 200,00 (duzentos reais), você ganha um lindo Kit com cinco sabonetes Cuide-se Bem especial Mães -

Parcele suas comparas em até cinco vezes sem juros nos cartões de crédito.

O Boticário em Fátima do Sul - 3467 1214 -

VEJA IMAGEM ABAIXO